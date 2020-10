Egleskalns iekļūst Līgas kausa pusfinālā Grieķijā

"Olympiakos" C grupas mačos ar 3-0 (25:16, 25:11, 30:28) pieveica Krētas OFI, ar 3-0 (25:21, 25:19, 25:18) apspēlēja "Kifissia" un izcīnīja pirmo vietu grupā.

Egleskalns guva attiecīgi 14 punktus (punktos pārvērsti 13 no 16 uzbrukumiem), no kuriem viens tika gūts ar netveramu servi, un 20 punktus (uzbrukums - 18/26), no kuriem divus sakrāja blokā. Tieši Latvijas volejbolista netverama serve pielika punktu pirmajam mačam, trešajā setā panākot 30:28.