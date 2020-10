Kas jauns hokejā? Runā Matulis: Ar Vāciju ir jādraudzējas

Kā zināms, Rīgas "Dinamo" šajā laikā ir divas spēles KHL, ieskaitot Covid-19 dēļ pārcelto maču ar Nursultanas "Baris". Tāpat pieņemts lēmums šoreiz neizmantot Krievijā spēlējušos. Savukārt Šveices un Čehijas klubi it kā atļauj mūsu izlašniekiem braukt uz Krēfeldi, ar otru teikumu iesakot to nedarīt. Turklāt Čehijā šajā laikā notiks (ja notiks!) pārceltās valsts čempionāta spēles. Nolemts šoreiz neraustīt nule Norvēģijas čempionātā spēlēt sākušo Rūdolfu Balceru, bet Rodrigo Ābolu no zviedru virslīgas nelaiž Ērebru klubs.

No maniem favorītiem Freibergs apliecina "ungāra" Haralda Egles spēlēšanu Krēfeldē. Kurš sargās vārtus? Freibergs nosmej, ka viņš zinot, bet pagaidām neteikšot. Ja nu Helsinku "Jokerit" nelaiž Jāni Kalniņu (šobrīd karantīnā), tad nākamais rindā ir Austrijā spēlējošais Kristers Gudļevskis. Ivars Punnenovs? Jā, bet tā ir Šveice. Ja runājam par Austriju, tad nenāktu par ļaunu izlasē iesaukt Ņikitu Jevpalovu, es noteikti gribētu redzēt "dāni" Kristiānu Rubīnu un, protams, Krēfeldes "Pinguine" kluba aizsargu Kristoferu Binduli. Varbūt arī Elviju Biezo no Drēzdenes (DEL-2). Tā kā par maz? Nenosaucot konkrētus uzvārdus, Freibergs piemin t.s. "bezdarbnieku klubu" - Artūrs Kulda, Artūrs Salija, Mārtiņš Karsums, Andris Džeriņš, Rihards Bukarts, Vitalijs Pavlovs, Roberts Lipsbergs, Frenks Razgals, Sandis Zolmanis… Plus labākie no Latvijas virslīgas - Kārlis Čukste, Oskars Bārtulis, Arvils Bergmanis, uzbrucēju trijnieks no "Olimp" - Kirils Galoha, Nikolajs Jeļisejevs, Gatis Sprukts. Jelgavnieki laikam šoreiz ne, jo pārslimots tas nejaukais Covid-19. Jā, un Bobs Hārtlijs šoreiz nebūšot, bet… Freibergs ievelk elpu un neko vairāk nepasaka. Es sliecos uz Arti Ābolu, ja viņš ir izveseļojies.