Šmits kļūst par rezultatīvāko "Barcelona" spēlētāju komandas uzvarā

Pēc izārstēšanās no Covid-19 svētdien laukumā atgriezās Nikola Mirotičs, taču Šarūns Jasikēvičs vietu starta pieciniekā uzticēja Šmitam, valmierietim attaisnojot uz viņu liktās cerības.

Latviešu basketbolists laukumā pavadīja 20 minūtes un 14 sekundes, šajā laikā realizējot četrus no pieciem divpunktu metieniem, divus no četriem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem.