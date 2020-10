Valdība atbalsta vēl 1,37 miljonu novirzīšanu sporta nozarei

Šie līdzekļi rasti 808 484 eiro apmērā no apakšprogrammas "Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem", 327 699 eiro apmērā no apakšprogrammas "Augstas klases sasniegumu sports", 188 303 eiro apmērā no apakšprogrammas "Sporta federācijas un sporta pasākumi" un 55 000 eiro apmērā no apakšprogrammas "Dotācija nacionālās nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā".