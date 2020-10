NHL vēlas samazināt spēlētāju algas, pamatojoties uz spēļu skaitu

"Kolektīvajā līgumā ir noteikts, ka, sākoties 2020./2021. gada sezonai, spēlētāji saņems 72% no savas algas. Bet ko darīt, ja regulārajā sezonā ir mazāk nekā 82 spēles," vēsta Lavuā.

"Tādā gadījumā NHL vēlas izmantot proporcionālu pieeju. Domāju, ka tas ir tikai loģiski. Bet arodbiedrība saka, ka parakstītajā līgumā ar līgu par to nekas nav minēts. Runa ir par to, ka spēlētāji saņems 72% no savas kopējās algas sezonā," ziņo "TVA Sports" apskatnieks.