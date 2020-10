Bricis turpmāk vadīs Latvijas biatlona galveno komandu

One month to go they say 😍 Few last days has been all about recharging batteries and enjoying nature around us! 🏔️ Eager to reach those mountain peaks! 🤞🏼 Viens mēnesis līdz jaunās sezonas sākumam! 😍 Dažas dienas, lai uzlādētu baterijas, izbaudot gan skaistu rudeni, gan kārtīgu ziemu! 🏔️ Gatavi sasniegt virsotnes! 🤞🏼 @latvianbiathlonteam #winterwonderland #skitouring #powderday #livigno #feelthealps

