RFS vaino "Liepāju" "nepatiesas informācijas sniegšanā un melos" un iesaka iegādāties ģeneratoru

Klubs vērš uzmanību uz to, ka līdz šim brīdim neviens no publicētajiem dokumentiem neliecina par to, ka elektrības problēmas radās "Latvenergo" vai citu no "Liepājas" neatkarīgu apstākļu dēļ. "Joprojām pastāv liela varbūtība, ka tieši "Liepāja" kā spēles organizators ir vainīga spēles pārtraukšanā," norāda RFS.