Lionels Mesi un viņa melnā strīpa

Jau teju trīs mēnešus Mesi nav spējis gūt vārtus no spēles, tikai no 11 metru soda sitiena atzīmes. Pēdējo reizi viņš no spēles oficiālā mačā precīzi sita UEFA Čempionu līgas astotdaļfinālā pret Itālijas klubu "Napoli". Tā spēle notika 8. augustā.