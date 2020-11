EHF neļauj atcelt Latvijas un Baltkrievijas handbola izlašu spēli

"No EHF saņēmām vēstuli, ka Latvijā esošie ierobežojumi neaizliedz aizvadīt šo spēli, tāpēc šim mačam ir jānotiek. Sastāva problēmas abās komandās nedrīkst kalpot par iemeslu, lai pārceltu šo maču," teica Juzups.

Viņš neslēpa, ka izlase no spēlētājiem saņēmusi atteikumus, taču šajā situācijā šāds lēmums ir saprotams. Tāpat zem jautājuma zīmes ir ārvalstīs spēlējošo handbolistu palīdzība šajā cīņā.

"Cīnīsimies ar to sastāvu, kāds būs, jo šī ir cikla viena no svarīgākajām spēlēm. No ārzemniekiem ir kādi, kuri varēs pievienoties, un kādi, kuri nevarēs," atzina Juzups.