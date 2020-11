Džošua: Vailders nomelnoja manu vārdu

"Ar laiku patiesība nāk gaismā. Saņēmu daudz kritikas, bet esmu palicis skeptiķis. Viņš to arī atzina. Mēs viņam izteicām ienesīgu piedāvājumu, bet Vailders gribēja cīņu ar Taisonu Fjūriju. Lai tā būtu. Ja viņš to izvēlējās, tad labi. Bet viņš nomelnoja manu vārdu. Kamēr Vailders mani pozicionēja kā sliktu cilvēku, kas īsti nenāk par labu sportam un pats izvēlējās, ar ko cīnīties, es pacietīgi gaidīju. Vēlāk gan viņš pats to atzina. Cilvēki paši var pieņemt visu, kā vēlas un saprast, kur slēpjas patiesība," "Sky Sports" sacīja Džošua.