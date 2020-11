NBA tenkas: "Mavericks" lenc trešo zvaigzni - redzeslokā Bīls un Gobērs

Oktobra beigās NBA apskatnieks Breds Taunsends no "The Dallas Morning News" ziņoja, ka "Mavericks" ir gatava aizmainīt uz citu komandu jebkuru spēlētāju, izņemot Luku Dončiču un Kristapu Porziņģi.

Pats basketbolists nesen "The Old Man and the Three" podkāstā atzina, ka citas NBA komandas patiešām ļoti interesējas par viņu.