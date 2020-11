Razgals ar izcilu metienu papildlaikā atnes Latvijas izlasei Vācijas kausu

Fināla sākums Latvijas izlasei izvērtās neveiksmīgs. Artūrs Kulda nespēja izmest ripu no savas aizsardzības zonas, kā rezultātā drīz vien sekoja metiens pa vārtiem, taču tieši pie Artūra Šilova vārtsargu laukuma ripas lidojuma virzienu mainīja Tims Volgemuts. Brīdi vēlāk Šilovs bija spiests vēlreiz iesaistīties spēlē un glāba savu komandu no otro vārtu zaudējuma, spējot pārvietoties no viena vārtu staba uz otru.