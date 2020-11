Kas jauns hokejā? Runā Matulis: "Dinamo" ar desmit barankām pēc kārtas…

Ja iepriekšējie četri zaudējumi Minskā (0:3), Čeļabinskā (1:5), Jekaterinburgā (2:7) un Nursultanā (0:3) daļēji skaidrojami ar koronavīrusu. Tā Minskā mums bija pat divi padsmitgadnieki (Vītols, Ļeščenko) vārtsargu pozīcijā, kuri līdz tam nekad nebija spēlējuši KHL… Un vairāki jaunie uzbrucēji no HK “Rīga”. Pret “Ņeftehimik” komanda bija gandrīz optimālajā sastāvā, bet pirmo reizi bez abiem atskaitītajiem uzbrucējiem – Miķeļa Rēdliha un Ginta Meijas .

Novembrī tie ir “Soči”, 16. Novembrī Austrumu grupas pastarītis - ’’Kuņ Luņ RS”. Principā kaut ko pārmest Skudram ir ļoti grūti, jo pa diviem lāgiem “Dinamo” ir ticis nopļauts ar Covid-19 un pēc neoficiālas informācijas tikai divi pamatsastāva spēlētāji neesot to vēl slimojuši. Ir ļaudis, kas saka, ka pārējie KHL klubi taču arī cieš no koronas, bet, redz, punktu viņiem nesalīdzināmi vairāk. Tā taisnība, bet visiem šiem klubiem ir fārmklubi VHL, no kurienes pasmelt rezerves, turklāt viens otrs KHL klubs jau vasarā pilnībā izslimoja, nu vismaz pagaidām spēlēt var. Prognozēju, ka kaut kad novembra beigās, decembra sākumā Skudras blice varētu sasniegt savu labāko formu. Vai tā notiks? Skatīsimies.