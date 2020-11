Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Gandrīz viss skaidrs… Gandrīz - neskaitās!

Tiesa, liepājnieki turpina apstrīdēt lēmumu sākt spēli ar RFS no paša sākuma, nevis nospēlēt atlikušās 23 minūtes plus kompensācijas laiku, un viņus var saprast. Ar šādu lēmumu Liepājas komanda tiek sodīta - proti, tai tiek atņemti gūtie vārti un vadība spēlē, bet pretiniekam tiek dota iespēja visu labot, sākot spēli no jauna.