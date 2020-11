Medijs: Vairāki NBA klubi maiņas darījumā vēlas iegūt Bertānu

Pirmdien "NBC sports" ziņo, ka vairākas komandas ir gatavas iesaistīties "sign and trade" darījumos, lai iegūtu Bertānu, jo brīvajos līdzekļos nav tik lielas summas, lai spēlētājam izteiktu pilnvērtīgu piedāvājumu.

"Sign and trade" darījumos nereti ir iesaistītas vismaz trīs komandas, kuras savā starpā vienojas par konkrētu spēlētāju iegūšanu un vēlāk veic nepieciešamās rokādes, lai apmierinātas būtu visas puses.

"NBC sports" vēsta, ka "Hawks", "Suns" un "Knicks" ir vienas no retajām komandām, kuras Bertānu var piesaistīt bez maiņas darījumiem.

Pirmā roka sarunās ar Bertānu piederēs "Wizards", taču zināms, ka klubs centīsies izvairīties no "greznības nodokļa", kas jāmaksā, ja spēlētāju algās iztērēts vairāk nekā to paredz līgas limits. 35% no "Wizards" kopējā budžeta, kas paredzēts spēlētāju algām, saņem Džons Vols, bet vēl lauvas tiesa atvēlēta arī Bredlijam Bīlam.