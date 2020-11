Jakovičs un Strautiņš kopā gūst 31 punktu Varēzes komandas uzvarā

Jakovičs laukumā pavadīja 31 minūti un 15 sekundes, kuru laikā grozā raidīja piecus no deviņiem tālmetieniem un savu vienīgo soda metienu, bet netrāpīja vienu divpunktu metienu. Viņš arī izcīnīja četras atlēkušās bumbas, divas reizes rezultatīvi piespēlēja, pieļāva vienu kļūdu, divas reizes pārkāpa noteikumus, izprovocēja trīs piezīmes un tika pie 17 efektivitātes koeficienta punktiem.

Tikmēr Strautiņš spēlēja 27 minūtes un 29 sekundes, realizējot piecus no astoņiem divpunktu metieniem, vienu no trim "trejačiem" un divus no trim soda metieniem. Tāpat viņš izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, divreiz rezultatīvi piespēlēja, pieļāva divas kļūdas, četrreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja divas piezīmes un iekrāja 14 efektivitātes koeficienta punktus. Strautiņš ar pozitīvu +/- rādītāju 14 bija otrs labākais spēlētājs komandā šajā statistikas rādītājā.