Beļģijas futbolisti revanšējas Anglijai UEFA Nāciju līgas spēlē

Rezultatīvi noslēdzās mačs B3 grupā, kur Turcija savā laukumā ar 3:2 (2:1) uzvarēja Krieviju, kas izlaida vadību un no 24.minūtes spēlēja desmit vīru sastāvā. Vēl šajā grupā notika spēle Budapeštā, kur Ungārija spēlēja neizšķirti 1:1 (1:1) ar Serbiju.

B1 grupā Austrija mājās pēdējās desmit minūtēs atspēlējās no 0:1 un ar 2:1 (0:0) uzvarēja Ziemeļīriju, trīs minūtes pirms pamatlaika beigām izšķirošos vārtus gūstot Adrianam Grbičam. Pēc tam, kad Norvēģijas izlasē tika konstatēta inficēšanās ar Covid-19, šīs valsts nedevās uz Rumāniju, kur šovakar bija jānotiek otrajai B1 grupas spēlei.

C līgā zaudējumus viesos svētdien cieta abas Latvijas kaimiņvalstis. Igaunija ar 1:2 (0:1) piekāpās Ziemeļmaķedonijai, bet Lietuva ar 0:2 (0:2) atzina Baltkrievijas pārākumu. Ciešot neveiksmi, Lietuva zaudēja cerības uz uzvaru grupā, kas nākamajā sezonā ļautu spēlēt B līgā, bet igauņi vairs nevar pacelties augstāk par pēdējo vietu, tāpēc pēc diviem gadiem spēlēs D līgā.

Nāciju līgā grupu uzvarētājas nākamgad nopelna iespēju spēlēt augstākā grupā. Proti, komanda, kas uzvar kādā no C grupām, tiek pie iespējas startēt kādā no B grupām, savukārt B grupu uzvarētājas nākamgad spēkojas A grupās.