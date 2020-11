LFF atkārtoti lems par iespējām turpināt vai pārtraukt virslīgas sezonu

Jau ziņots, ka Latvijas čempionvienībā "Riga" konstatēts Covid-19 uzliesmojums. Ar koronavīrusu inficējušās 16 personas, no kurām 14 ir futbolisti.

"Šodien plānojam operatīvu tikšanos, lai lemtu, kā tālāk rīkoties. Esmu lūdzis kolēģiem, lai iegūst informāciju no visiem klubiem par to, kāda tajos ir situācija. Pirmdien tāds lēmums tika pieņemts, jo nebija informācijas par to, ka klubos reāli būtu kādi Covid-19 gadījumi. Bija tikai vēstule, ka ir satraukums un vēlme pārtraukt sezonu," skaidroja Pukinsks.