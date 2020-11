Vai Rīgas "Dinamo" parādījusies gaisma tuneļa galā?

"Tas, ko mēs pēdējās spēlēs redzējām no Staņislava Gaļimova, tas ir tas, ko viņš rādīja agrāk. Tāds mums viņš der, bet kāds bija sezonas sākumā, protams, nekam nederēja. Ko redzējām no Iļjas Proskurjakova, tie šķiet bija viņa griezti. Pietrūkst stabilitātes. Savukārt Gaļimovs uzņēmis ritmu un no viņa varam kaut ko gaidīt."