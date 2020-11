Itālija iekļūst UEFA Nāciju līgas nākamajā kārtā

Tomāšs Součeks 17.minūtē pēc stūra sitiena izpildes soda laukumā precīzi spēlēja ar galvu, bet Zdeneks Ondrāšeks otrā puslaika desmitajā minūtē izpildīja neatvairāmu sitienu no tuvas distances.

Pie panākuma tika arī C otrās grupas dalībniece Armēnija, kas mājās ar 1:0 (0:0) uzvarēja Ziemeļmaķedoniju.

No C grupas, iespējams, nāksies atvadīties ziemeļu kaimiņiem igauņiem, kuri viesos spēlēja neizšķirti 0:0 (0:0) ar Gruziju.

C otrajā grupā 11 punkti ir Armēnijai, par diviem mazāk ir Ziemeļmaķedonijai, kamēr Gruzija un Igaunija attiecīgi iekrājušas pa septiņiem un trim punktiem.

Kosova C trešās grupas spēlē mājās ar 1:0 (1:0) uzvarēja Moldovu. Uzvaras vārti Lirimam Kastrati.

Slovēnija C trešajā grupā bija labākā ar 14 punktiem, par diviem mazāk tika Grieķijai, Kosova nopelnīja piecus punktus, bet Moldova vienu, tāpēc priekšā gaidāmas pārspēles.

Otrā šīs grupas spēlē Lietuva viesos ar 2:1 (1:1) uzvarēja Kazahstānu un izbēga no pārspēlēm.

Nāciju līgā grupu uzvarētājas nākamgad nopelna iespēju spēlēt augstākā grupā. Proti, komanda, kas uzvar kādā no C grupām, tiek pie iespējas startēt kādā no B grupām, savukārt B grupu uzvarētājas nākamgad spēkojas A grupās.