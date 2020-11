Martins Dukurs Siguldā Pasaules kausa sezonu sāk ar zelta medaļu

Otrajā braucienā Martins Dukurs atpalika par divām sekundes simtdaļām no sava pirmā brauciena rezultāta, taču ar to pietika uzvarai braucienā un summā. Gasners Martinam Dukuram zaudēja 0,13 sekundes, kas viņam ļāva no astotās vietas pakāpties uz otro vietu summā. Arī otrajā braucienā trešais ātrākais bija Kaizingers, kurš Martinam Dukuram piekāpās par 0,32 sekundēm.

Šajos posmos Siguldā startē Tregubovs un viens no Martina Dukura sīvākajiem konkurentiem Aleksandrs Tretjakovs, tāpat ledus trasē devies pasaules čempions Kristofers Grothers no Vācijas. Tiesa, nav viena no pēdējo sezonu vadošajiem skeletonistiem - Sunbins Juns no Dienvidkorejas.