Bērziņš un Freimanis ar rezultatīvu sniegumu sekmē "Stelmet Enea" uzvaru Polijas čempionāta spēlē

Bērziņš šajā deulī laukumā pavadīja 25 minūtes un 49 sekundes, kuru laikā guva 19 punktus, izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas un četrreiz rezultatīvi piespēlēja. Basketbolists grozā raidīja visus trīs divpunktu un četrus no sešiem trīspunktu metieniem, kā arī iemeta vienu no diviem "sodiņiem".

Tikmēr Freimanis laukumā pabija 21 minūti un 39 sekundes, to laikā izceļoties ar 15 punktiem, vienu bumbu zem groza un trim rezultatīvām piespēlēm. Basketbolists iemeta trīs no pieciem divpunktu un trīs no sešiem trīspunktu metieniem.