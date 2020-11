NBA dāļā miljonus: Heivords pievienosies "Hornets"; Vanvlīts paliks Toronto

Tāpat "The Associated Press" ziņo, ka "Raptors" ar Vanvlītu panākusi vienošanos par četru gadu līgumu ar kopējo atalgojumu 85 miljoni ASV dolāru. Vanvlīts ir bijis viens no "Raptors" pēdējo sezonu panākumu kaldinātājiem. Iepriekšējā sezonā viņš vidēji mačā guva 17,6 punktus, kas basketbolistam ir jauns rekords.