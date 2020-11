Miris viens no labākajiem handbolistiem Rīgas "Celtnieka" vēsturē Sergejs Demidovs

Sergejs ieradās Rīgā 1980. gadā no Temirtau (Kazahstāna; dzimis gan viņš ir Krievijā - nelielā ciematā pie Viksas pilsētiņas toreizējā Gorkijas apgabalā, bet 4 gadu vecumā ar ģimeni pārcēlās uz Temirtau). Talantīgo un atraktīvo saspēles vadītāju (vēlāk viņu iesauca par "padomju handbola D'Artanjanu") no Almaatas "Dinamo" pie sevis gribēja pārmānīt vairāki augstākās līgas klubi un tajā skaitā arī Maskavas MAI - savulaik pirmā padomju komanda, kas ieguva EHF Čempionu kausu (ar Jāni Vilsonu vārtos!), kas arī toreiz bija viena no spēcīgākajām PSRS.