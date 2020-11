Dāvis Bertāns pelnīs vairāk nekā NHL superzvaigzne Ovečkins

28 gadus vecais Bertāns starpsezonā bija viena no "Wizards" prioritātēm, ko iepriekš vairākkārt neslēpa arī kluba ģenerālmenedžeris Tomijs Šepards.

Jaunais līgums viņam ļauj kļūt par vienu no vislabāk pelnošajiem sportistiem Baltijā. Priekšā Bertānam atrodas Kristaps Porziņģis un nākamajās divās sezonās arī Lietuvas basketbolists Jons Valančūns, kā arī cits lietuvietis Domants Sabonis.

Rupji rēķinot, Bertāns "uz rokas" no 80 miljoniem ASV dolāru (67,5 miljoni eiro) saņems aptuveni pusi. Vašingtonā nav jāmaksā štata nodoklis, bet ir federālais un citi nodokļi. Vidēji sezonas laikā Bertāns saņems 16 miljonus ASV dolāru (13,5 miljoni eiro).

Bertāna piecu gadu līgums ar "Wizards" pirms nodokļu nomaksas

Nav zināms, cik lielu summu no parakstītā līguma saņems basketbolista aģents Artūrs Kalnītis, kurš panācis vienu no apjomīgākajiem darījumiem, ko noslēdzis aģents no Eiropas.