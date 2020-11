Elvis, Matīss, Jonass un Kolumbusa...

Bet, ja ir kāda pozīcija, par kuru Kolumbusā pašlaik var justies droši, tad tā ir vārtsargu līnija. Merzļikins un Korpisalo viens otram rada tik nepieciešamo veselīgo konkurenci, jo neviens no viņiem nevēlas atrasties uz rezervistu soliņa, vērojot spēli no malas. Mūsdienu hokejā vairāk nekā pusi no komandas panākumiem veido tieši teicams vārtsarga sniegums. Gan soms, gan latvietis, esot uz viļņa, līdzi ved visu vienību, kas bija vērojams pagājušajā sezonā, kad izdevās vairākas uzvarēto spēļu sērijas.