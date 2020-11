Bertāns: Spēlējot kopā ar Volu, mana metienu precizitāte būs vēl labāka

"Tomijs un pārējā "Wizards" organizācija lika noprast, ka viņi visi vēlas, lai es palieku. Tomēr nevari būt pilnībā drošs līdz pat brīdim, kad komanda ar tevi sazinās brīvo aģentu tirgū. Priecājos, ka tās nebija tukšas runas no Tomija un pārējiem komandā. Viņi ļoti gribēja, lai atgriežos. Es vēlējos to pašu kopš pagājušās sezonas beigām," atzina Bertāns.

"Pagājušajā sezonā, pievienojoties komandai, man pilnībā tika dota zaļā gaisma, varēju spēlēt tā, kā biju radis Eiropā. Tāda veida spēli izbaudu visvairāk. Treneri man uzticas, komandas biedri man uzticas - to nevar iegūt katrā komandā," sacīja Latvijas basketbolists.

"Varbūt citas komandas ir labākās pozīcijās, lai cīnītos par čempionu titulu. Es būšu priecīgāks, ja esmu daļa no komandas, kas kopā aug un varbūt ar laiku iegūst iespēju cīnīties par čempionu titulu. Pat ja tas prasīs 15 gadus un ja esmu daļa no pirmajiem soļiem, būšu priecīgs, ka palīdzēju organizācijai pietuvoties čempionu titulam," pauda Bertāns.

"Pirms traumas viņš lielā ātrumā devās uz grozu un izspēlēja ārā snaiperiem uz brīviem metieniem. Ne visiem spēlētājiem tas piemīt. Šķiet, ka karjerā tikai ar vienu tādu spēlētāju esmu spēlējis - Demaru Derouzenu. Ja nekļūdos, togad trīspunktu metienus no stūra trāpīju ar 75% precizitāti. Domāju, ka, spēlējot kopā ar Džonu, mana metienu precizitāte uzlabosies. Ņemot vērā viņa atlētismu, viņš noteikti būs mums arī liels palīgs aizsardzībā," uzskata latvietis.

"Esmu priecīgs, bet ne jau naudas dēļ. Mums pagājušajā sezonā laukumā klājās jautri. Varējām labāk nospēlēt aizsardzībā, bet tas uzlabosies ar pieredzi. Tas ir basketbols, mums laukumā jābūt jautrībai, lai mēs to izbaudītu. Man tas ir svarīgi. Karjera nav tik ilga. Ja man laukumā nav jautri, tad negribu spēlēt basketbolu," norādīja Bertāns.

"Pagājušajā sezonā spēlēju labi. Džons vienmēr mani atbalstīja. Viņš uzticas komandas biedriem. Pagājušajā sezonā vienā no spēlēm dzirdēju, kā viņš puišiem uz soliņa teica, ka mums ir jāpagarina līgums ar šo puisi."

"Bija man saruna ar treneri, kurš teica, ka ar mani ir viegli strādāt, jo man nav svarīgi, vai iesaistos spēlē no pirmās minūtes vai kā rezervists. Un tā ir patiesība - man ir vienalga, jo galvenais ir uzvarēt. Ja spēlēju līdz 30 minūtēm, tad tam nav nozīmes. Pagājušajā sezonā sāku vairākas spēles, taču daudz svarīgāk ir noslēgt spēles. Palīdzēšu klubam, kā vien būs nepieciešams, un, ja būs jānāk no rezervistu soliņa, to arī darīšu."