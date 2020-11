Futbola virslīgā cīņas par bronzu un neizkrišanu no līgas

Tikmēr virslīgas debitanti no Tukuma, kas ir tuvu izkrišanai no virslīgas, čempionāta beigās demonstrē sniegumu, kas ļauj strauji krāt punktus. Pēdējā mačā savā laukumā gan ar 0:2 nācās piekāpties "Riga", taču pirms tam tika izcīnītas divas uzvaras - 3:1 mājās pār tuvāko konkurenti uz izkrišanu no līgas "Metta" un 4:2 viesos pār Jūrmalas "Spartaku".