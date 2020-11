Kļuvuši zināmi Maradonas pēdējie pirmsnāves vārdi

Pēc tam viņš atgriezās gultā, kur izteicis pēdējos vārdus - "Me siento mal", kas tulkojumā no spāņu valodas nozīmē: "Es jūtos slikti". Medmāsa, kura pieskatīja Maradonu pēc nesenās izrakstīšanās no slimnīcas, nekavējoties izsauca ātro palīdzību. Mediķi gan nespēja glābt leģendāro futbolistu. Apmēram plkst. 12.00 pēc vietējā laika tika konstatēta Maradonas nāve.