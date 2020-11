"Mogo"/LSPA un HK "Liepāja" sasniedz Baltijas līgas finālturnīru

Šī iemesla dēļ turnīra direktorāts šonedēļ pulcēsies uz tikšanos, lai vienotos, kuras komandas no šīs grupas sasniegušas finālturnīru.

Tikmēr Dariusa Kasparaiša vārdā nosauktajā Viļņas grupā "Liepāja" sestdien ar 11:2 (4:0, 2:1, 5:1) sagrāva "Everest" no Igaunijas.

Turnīra "Final Four" norisināsies no 18.līdz 20.decembrim Rēzeknes jaunajā ledus hallē. Četras labākās pirmās kārtas komandas aizvadīs viena apļa turnīru. Baltijas Hokeja līgas čempions tiks noskaidrots pēc rezultātiem "Final Four" turnīrā.