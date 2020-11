Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Kā filmā ar norautām beigām… Turpinājums sekos!

Viena no neskaidrībām ir FK "Jelgava", kas pēdējās divas spēles čempionātā zaudēja katru ar 0:7. Jelgavnieki spēlēja ne tuvu ne labākajā sastāvā (atgādināšu, ka pirms tam bija 2:2 ar FK "Valmiera"), tā ka zaudējumi Jūrmalas "Spartakam" un FK "Liepāja" bija paredzami un ir likumsakarīgi, taču 0:7… Tas tomēr ir par traku. Daļai spēlētāju tā bija iespēja sevi apliecināt, lai nākamsezon tiktu sastāvā vai vismaz palielinātu savas izredzes tajā tikt, taču neizskatījās, ka viņi uz to tiecas. No otras puses - pārāk liela ir neskaidrība ir par to, uz ko un kur viņiem ir jātiecas tikt, jo nav zināms turpmākais FK "Jelgava" liktenis.