KHL galvenais tiesnesis: Simulācijas izsvilināsim ar napalmu

"Spēlētājiem vajadzētu atcerēties, ka par to var saņemt arī naudas sodu. Mēs vēlamies no tā atbrīvoties, jo hokejs ir vīriešu sporta veids. Ja epizodē ir pārkāpums, tad tiesneši to vienmēr arī piespriedīs, ar to nav problēmu. Jā, tiesnešiem kaut kas var paslīdēt garām, viņi nav roboti, bet, puiši, jums ir jābūt vīriem," uzsvēra Aņisimovs.