Ronaldo atklāj, kāpēc Maradona nēsāja divus pulksteņus

"Vienā no pirmajām reizēm, kad Maradona mani apciemoja Madridē, mēs vakariņojām. Djego ieradās ar diviem pulksteņiem uz rokām un teica, ka citādi viņš neatstāj mājas. Es jautāju, kāpēc tieši divi pulksteņi, un viņš paskaidroja, ka tā ir viņa meitas dāvana un ka viņš to nekad nenoņem. Vakariņu izskaņā Djego novilka vienu pulksteni un uzdāvināja man to. Es negribēju to ņemt, bet viņš sadusmojās un man nebija citas izvēles. Glabāšu šo pulksteni līdz savas dzīves beigām kā atgādinājumu par Djego dāsnumu un mūsu draudzību," skaidroja Ronaldo.