Duplantis un Rohasa atzīti par pasaules gada vieglatlētiem

Starptautiskā Vieglatlētikas asociācijas ("World Ahletics" (WA) piecu "Pasaules gada vieglatlēta" balvas finālistu skaitā vīriešu konkurencē bija iekļauts gargabalnieks Džošua Čeptegei no Ugandas, lodes grūdējs no ASV Raiens Krausers, barjerskrējējs no Norvēģijas Karstens Varholms, šķēpmetējs Johanness Feters no Vācijas un kārtslēcējs Armands Duplantis no Zviedrijas.