Merzļikins jaunajai sezonai gatavojas ar smagiem treniņiem gan realitātē, gan virtuālajā vidē

Atšķirībā no Volta Disneja multfilmām, kur lielākais bērns tiek ielikts vārtos, jo aizņem visvairāk vietas, hokeja vārtsarga pozīcija varētu būt viena no visprasīgākajām sportā fiziskās kondīcijas ziņā.

Viens no labākajiem veidiem, kā Merzļikins to spēj, ir viens no vienkāršākajiem sporta aprīkojuma priekšmetiem - vingrošanas bumba. Treniņos, kurus viņš pēdējos mēnešos ievietoja "Instagram" vietnē, Merzļikins demonstrēja, kā viņš apguvis līdzsvara mākslu uz vingrošanas bumbas nestabilās virsmas. Tie ir treniņi, kuru viņš vēlējās izmēģināt, redzot, kā pirmās sezonas vidū Kolumbusā viens no viņa treneriem to dara Eiropā.