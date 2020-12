Freimanis un Bērziņš kopā gūst 23 punktus uzvarētā Polijas čempionāta spēlē

Freimanis laukumā pavadīja 22 minūtes un astoņas sekundes, to laikā izceļoties ar 18 punktiem un piecām bumbām zem groziem. Basketbolists grozā raidīja četrus no septiņiem divpunktu un divus no septiņiem trīspunktu metieniem, kā arī realizēja visus četrus "sodiņus".