Šteinbergas rezultativitāte neglābj "Galatasaray" no zaudējuma Eirolīgas spēlē

Stambulas "Galatasaray" D grupas spēlē ar 66:69 (13:21, 23:13, 19:23, 11:12) piekāpās "Sopron" no Ungārijas.

Šteiberga spēli sāka komandas starta pieciniekā un laukumā pavadītājās 34 minūtēs un 35 sekundēs guva 19 punktus, izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, divreiz rezultatīvi piespēlēja un tikpat reizes arī pārtvēra bumbu. Viņa grozā raidīja sešus no 12 divpunktu un vienu no četriem trīspunktu metieniem, kā arī realizēja četrus no pieciem "sodiņiem".