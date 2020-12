LKSSA izpilddirektors Gorkšs: Pašlaik izskatās, ka process ir sākts no otra gala

Gorkšs aicina sakārtot finansēšanas modeli, uzlabojot pārvaldību, padarot to caurspīdīgāku, analizējot administratīvos izdevumus un ieviešot noteiktu pārskatu sistēmu, kas būtu saistoša ne tikai sporta sabiedrību pārstāvošajām organizācijām, bet arī finansējuma gala saņēmējiem - konkrētu sporta veidu federācijām, savienībām un citiem.

Asociācijā norāda, ka sēdē tika plaši runāts par esošo sporta finansēšanas modeli, taču atbildes tā arī netika rastas par to, kā tad tiks noteikti prioritārie sporta veidi, un ko tieši tas dos gan sporta nozarei, gan pašiem sportotājiem.

"Viens no tikšanās būtiskākajiem aspektiem, kā dēļ gan LKSSA, gan LSFP aicināja sasaukt šo sēdi, bija saprast, kā ir plānots noteikt prioritāros sporta veidus un kādi būs sagaidāmie ieguvumi. Pašlaik gan izskatās, ka process ir sākts no otra gala - ar finansējuma modeļa un kritēriju jautājumiem, kaut gan tiem kā instrumentiem vajadzētu būt pakārtotiem "lielajai bildei". Par to, savukārt, jāvienojas gan politiķiem, gan sporta sabiedrībai kopā," atklāj Gorkšs.