Krieviju uz diviem gadiem diskvalificē no sporta

Pasaules antidopinga aģentūra (WADA) Krievijas diskvalifikācijas lietu nodeva gada sākumā. Tāpēc CAS bija jālemj, vai apstiprināt Krievijas četru gadu diskvalifikāciju vai to arī to noraidīt.

Lietas izskatīšanā viens no galvenajiem motīviem bija Krievijas puses nevēlēšanās sadarboties ar izmeklētājiem. To pierāda fakts, ka ar Maskavas laboratorijā esošajiem datiem tika veiktas manipulācijas pirms to nodošanas WADA.