Freimanis un Bērziņš kopā gūst 30 punktus Polijas čempionāta spēlē

Bērziņš, kurš maču uzsāka pamatsastāvā, laukumā pavadītajās 19 minūtēs un 48 sekundēs guva 16 punktus, iemetot visus trīs divpunktu un divus no pieciem trīspunktu metieniem, kā arī četrus no pieciem soda metieniem. Viņa kontā arī izcīnītas septiņas bumbas zem groziem, pa vienai pārtvertai bumbai un kļūdai, trīs izprovocētas piezīmes un pāragri beigta spēle piecu personisko piezīmju dēļ, kā arī otrs labākais lietderības koeficients komandā 19.

Tikmēr viņa komandas biedrs Freimanis laukumā pavadīja 23 minūtes un 16 sekundes, to laikā izceļoties ar 14 punktiem un četrām izcīnītām bumbām zem groziem. Basketbolists grozā raidīja trīs no sešiem divpunktu un divus no sešiem trīspunktu metieniem, kā arī realizēja abus soda metienus.