Armands Šķēle izdevis autobiogrāfiju "Starp dzīvi un basketbolu"

Stāsts gan neaprobežojas tikai ar sportu, jo ļoti daudzi atgadījumi norisinās sadzīvē. Vai tā bija atgūšanās no smagas slimības, mēģinājumi iesaistīties biznesā vai kāda dēka – to visu Šķēle savā darbā izklāstījis tiešā valodā.

Ņemot vērā, ka stāsta galvenais varonis ilgstoši bijis masu mediju ziņu slejās un bieži vien ne tajā gaišākajā kontekstā, pēdējos gados viņš apzināti nav alcis pēc uzmanības un devis priekšroku izvairīties no publicitātes. Attiecīgi arī ideja par grāmatas rakstīšanu, kura Šķēlem bijusi gadiem ilgi, netika attīstīta. Tomēr vienā brīdī viņš domas mainīja.

Zīmīgi, ka tas brīdis pienāca Šķēlem tuvā vietā netālu no bērnības spēļu vietas pie Bieriņu akmensdārza, kur pēc vienas no ikdienišķām sarunām ar draugiem gūts izšķirošais impulss par labu stāsta tapšanai, jo viss piedzīvotais licies gana aizraujošs un pamācošs, lai ar to varētu padalīties plašākai publikai. Turklāt, iespējams, kādam lasītājam vai lasītājai izvērstā tematika, kas iestiepjas nepadošanās spītā un cīņā līdz galam, var noderēt, viņš sprieda.