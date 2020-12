Video ⟩ "Riga" izcīna 3x3 Pasaules tūres finālposma zeltu

Krūmiņš guva septiņus punktus, realizējot trīs no četriem tālmetieniem, Lasmanis pievienoja sešus punktus, iemetot visus trīs tālmetienus, pieci punkti Miezim, kurš iemeta vienu no diviem tālmetieniem, bet trīs punkti Čavaram, kurš arī realizēja vienīgo tālmetienu ar atsitienu no vairoga. Kopā Latvijas komanda no tālmetienu (divpunktu) līnijas meta ar 80% precizitāti (8/10).