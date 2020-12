Bertāns pateicīgs Vestbrukam; "Wizards" treneris joko par Latvijas basketbolistu

"Es par to neraizējos. Viņš šovasar nav daudz spēlējis basketbolu, pārsvarā aizvadījis individuālos treniņus ar vienu no saviem treneriem. Basketbolu pieci pret pieci esam spēlējuši tikai nedēļu, tāpēc viņam ir vajadzīgs laiks. Viņš grib uzvarēt. Man tas patīk un teicu to jau vairākkārt pagājušajā sezonā - viņš ir kas vairāk nekā tikai snaiperis. Viņš to pierādīja un tika par to atalgots. Ļoti reti būs tā, ka viņš netrāpa sešus metienus," sacīja Brukss.