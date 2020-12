Video ⟩ Šmits ar "Barcelona" pārspēj Žagaru un "Joventut"

Šmits svētdien spēlēja 16 minūtes un divas sekundes, kuru laikā realizēja divus no četriem divpunktu metieniem, tajā skaitā savā manierē triecot bumbu grozā no augšas, kā arī trāpīja vienu no trim tālmetieniem un abus divus "sodiņus".