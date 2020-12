NHL superzvaigzne Kučerovs izlaidīs visu regulāro sezonu

Tampabejas vienība paziņoja, ka Kučerovs nākamnedēļ gulsies zem skalpeļa, bet pēcāk atgūsies no gūtās traumas, tāpēc laukumā regulārajā sezonā nedosies.

Jau ziņots, ka regulārajā čempionātā no 13.janvāra līdz 8.maijam komandas aizvadīs 56 spēles, tādējādi pamatturnīrs nepārklāsies ar 2021.gada pasaules čempionātu, kas ieplānots no 21.maija līdz 6.jūnijam, daļai no meistarsacīkstēm notiekot Latvijā.