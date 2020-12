Mūžībā aizgājis kamaniņu sporta treneris Jānis Ozoliņš

Jānis Ozoliņš (01.06.1947. - 24.12.2020.) bija lielisks treneris, viņam no sirds rūpēja ikviens no viņa audzēkņiem. Viņš mīlēja savu darbu un to darīja ar vispatiesāko prieku un atdevi, vēstīts LKSF paziņojumā.