Porziņģa komandas biedrs saņem iespaidīgu naudas sodu par konflikta izraisīšanu

Džonsons, kurš saņēma tehnisko piezīmi un tika izraidīts no zāles, sodīts ar 40 000 ASV dolāru naudas sodu par to, ka apzināti pagrūda Kodiju Mārtinu, agresīvi konfrontēja ar pretinieku un izraisīja incidentu.

Kodijs Mārtins, kurš arī saņēma tehnisko piezīmi un tika padzīts no spēles, saņēmis 25 000 ASV dolāru naudas sodu par to, ka atbildēja uz Džonsona grūdienu un pretojās tiesnesim. Savukārt Keilebam Mārtinam par iesaistīšanos konfliktā un pretošanos tiesnesim būs jāšķiras no 20 000 ASV dolāru.