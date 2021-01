Meiers un Siliņš kopā gūst 32 punktus VTB līgas spēlē

Meiers laukumā pavadīja 30 minūtes un 39 sekundes, grozā raidot astoņus no 17 divpunktu metieniem un abus soda metienus. Viņš arī izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas, pa reizei rezultatīvi piespēlēja, pārķēra bumbu, kļūdījās un bloķēja pretinieka metienu, divas reizes pārkāpa noteikumus un izprovocēja četras piezīmes. Meiers bija produktīvākais spēlētājs vienībā (19 efektivitātes koeficienta punkti).

Tikmēr Siliņš maču sāka pamatsastāvā un 24 minūtēs un 47 sekundēs realizēja vienu no diviem divpunktu un trīs no sešiem trīspunktu metieniem, kā arī trīs no četriem "sodiņiem". Tāpat viņš izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, pa reizei rezultatīvi piespēlēja, pārtvēra bumbu un bloķēja pretinieka metienu, vienreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja divas piezīmes un tika pie otra labākā efektivitātes koeficienta komandā 18, kā arī dalīta labākā +/- rādītāja mačā astoņi.