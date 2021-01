Laksam rezultatīvs sniegums uzvarētā Polijas čempionāta mačā

Laksa laukumā pavadīja 28 minūtes un 15 sekundes, kuru laikā realizēja visus četrus divpunktu metienus un ar 100% precizitāti grozā raidīja tikpat soda metienus, kā arī iemeta trīs no sešiem "trejačiem". Viņš arī izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, divreiz rezultatīvi piespēlēja, pieļāva divas kļūdas, izprovocēja divas piezīmes un tika pie 21 efektivitātes koeficienta punkta.

Tikmēr Stumbris spēlēja 33 minūtes un 32 sekundes, grozā raidot divus no pieciem divpunktu metieniem un tikpat no pieciem tālmetieniem, kā arī vienu no diviem "sodiņiem". Viņa kontā arī astoņas atlēkušās bumbas, divas kļūdas, divas pārtvertas bumbas, divas piezīmes, viens izprovocēts noteikumu pārkāpums un 12 efektivitātes koeficienta punkti.