Ostapenko un vēl četrām Latvijas tenisistēm kritums atjaunotajā WTA rangā

Vadošajā desmitniekā par nelielām izmaiņām parūpējusies Abū Dabī "WTA 500" turnīra uzvarētāja Arina Sabaļenka no Baltkrievijas, kurai no desmitās pozīcijas izdevies pakāpties uz septīto.

Ranga vadošais sešinieks palicis nemainīgs. Pirmo vietu aizvien ieņem austrāliete Ešlija Bārtija, tālāk seko rumāniete Simona Halepa, Naomi Osaka no Japānas, Sofija Kenina no ASV un Jeļina Svitoļina no Ukrainas. Čehiete Karolīna Plīškova aizvien ir sestā, tālāk seko Sabaļenka, bet Bjanka Andresku no Kanādas, Petra Kvitova no Čehijas un nīderlandiete Kiki Bertensa atkāpušās par vietu. Titulētā amerikāniete Serēna Viljamsa atrodas 11.pozīcijā.